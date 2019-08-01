Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,48% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 726,29 пункта. Индекс РТС опустился на 0,76% — до отметки 1 349,64.

«На фоне падения азиатских рынков, реагируя на вчерашние заявления ФРС, российский рынок сегодня на открытии торгов может оказаться под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 710—2 765 пунктов, по индексу РТС — 1 345—1 375 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.