Показатель, который рассчитывается как потребление домохозяйств (оборот розничной торговли, объемы платных услуг и расходов в ресторанах, кафе и барах на территории РФ) к их располагаемым доходам, с учетом сезонности снижается второй квартал подряд, сообщает «Коммерсант» . В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провели новую оценку нормы потребления граждан.

Причина снижения — сильное ухудшение статистики потребления гражданами платных услуг: оно снижается в пяти из шести прошедших месяцев первого полугодия 2019 года, поясняет Игорь Поляков из ЦМАКП.

Между тем, исходя из фактических данных Росстата об использовании денежных доходов, II квартал оказался относительно урожайным для расширенных сбережений граждан: на них было использовано 5,2% всех денежных доходов (в I квартале 2019 года они, наоборот, сократились на 1,7% денежных доходов). Несмотря на снижение ставок по рублевым депозитам, заметно росли валютные депозиты и, вероятнее всего, наличные валютные сбережения.

Кроме того, во II квартале годовой темп сокращения доходов населения сильно замедлился. «Это было связано с доведением пенсий до региональных прожиточных минимумов, в результате чего вклад социальных выплат в годовой прирост доходов стал положительным. Другим значимым фактором улучшения динамики доходов было замедление сокращения прочих денежных поступлений», — поясняют экономисты ЦБ.