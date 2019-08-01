На пост главы департамента розничного бизнеса Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) назначен Вадим Белопольский. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В задачи Белопольского теперь входит развитие омниканальных продаж розничным клиентам, улучшение качества сервисов, а также всестороннее сопровождение действующих клиентов.

Ранее в этом банке он возглавлял департамент электронного бизнеса, в котором отвечал за стратегию создания и развития digital-продуктов и организацию продаж в онлайн-каналах.

До прихода в УБРиР занимал руководящие должности в Альфа-Банке, Райффайзенбанке и Visa International.