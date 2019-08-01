Министерство науки и высшего образования России и Сбербанк подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования граждан. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Согласно подписанному соглашению, с 1 августа 2019 года при оформлении образовательного кредита студентам вузов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца», — говорится в сообщении.

В течение льготного периода заемщик не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования кредитом. Начиная с третьего года платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме. При этом процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых при действующей ключевой ставке.

Студент может оформить кредит на срок обучения (льготный период) плюс не более 120 месяцев. Для получения кредита нет требования по предоставлению обеспечения или поручительства.

Для оформления кредита потребуется паспорт гражданина РФ, договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, счет на оплату от организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающий стоимость получаемых образовательных услуг.

Для заемщиков в возрасте от 14 до 18 лет необходимо дополнительно представить паспорта законных представителей, свидетельство о рождении заемщика и разрешение на заключение кредитного договора от законных представителей заемщика и органов опеки и попечительства.