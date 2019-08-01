Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Промсвязьбанка до уровня «ruAA-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Повышение уровня рейтинга обусловлено передачей существенной части проблемных активов с баланса банка при увеличении величины капитала в рамках завершения процедуры санации, погашением крупного депозита Банка России и наращиванием кредитного портфеля, что в совокупности позволило обеспечить соблюдение всех нормативов и улучшить позиции по рентабельности, качеству активов и диверсификации бизнеса. Также позитивное отражение в уровне рейтинга нашли разработка стратегии банка на ближайшие пять лет и утверждение кредитной организации в качестве опорного финансового института для предприятий ОПК», — говорится в сообщении.

Умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена значительными масштабами бизнеса банка, широкой географией деятельности и сильными конкурентными позициями банка в ключевых сегментах рынка. Позиция по капиталу оценивается как адекватная, также поддержку рейтингу оказывает восстановление показателей рентабельности деятельности. Качество активов оценивается как удовлетворительное. Кредитный портфель юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц формирует около половины валовых активов банка, при этом на балансе по-прежнему сохраняется высокий объем безнадежных ссуд, представленных в основном зарезервированными требованиями к бывшим собственникам и компаниям, связанным с ними.

Агентством позитивно оценивается высокий уровень балансовой ликвидности. Банк располагает источниками дополнительной ликвидности в существенном объеме, в частности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.

Уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения оценивается агентством как удовлетворительный. Банком разработана и утверждена стратегия развития на период 2019—2023 годов, предусматривающая существенный рост кредитного портфеля банка. Вместе с тем агентство отмечает снижение информационной прозрачности банка, в том числе при взаимодействии с агентством, в части раскрытия информации по отдельным контрагентам и счетам, что обусловлено спецификой его бизнеса в качестве уполномоченного банка по гособоронзаказу.