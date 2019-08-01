Аналитики Sberbank CIB ожидают роста финансовых показателей «Норильского никеля» в первом полугодии и рекомендуют инвесторам покупать акции компании.

По их прогнозам, рост EBITDA может составить 17% по сравнению со вторым полугодием 2018 года. С учетом роста цен на палладий выручка компании увеличится на 9% до 6,35 млрд долларов.

«Норильский никель» опубликует финансовые результаты за первое полугодие 20 августа. На этой неделе металлургическая компания опубликовала производственные результаты за II квартал, показав рост производства никеля на 9%, а меди — на 1%. Производство платины и палладия снизилось на 6%.

«Мы ожидаем дивидендные выплаты в размере 60% от EBITDA, как и предусмотрено формулой расчета дивидендов. Это значит, что совокупные выплаты составят около 2,2 миллиарда долларов при доходности 6%», — написали в обзоре аналитики Ирина Лапшина и Алексей Киричок. С учетом предстоящих дивидендов они оценивают потенциальную доходность акций «Норильского никеля» на уровне 30%.

На данный момент бумаги «Норильского никеля» торгуются на Московской бирже в районе 14,58 тыс. рублей. С начала года их цена выросла на 1,6%.