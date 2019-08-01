Введение в России ипотечных каникул является важным социальным шагом, однако не очень хорошо, что социальные задачи в данном случае решаются за счет банков, сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Конечно, с точки зрения социальной направленности это важный шаг — то, что государство обратило на это внимание. Но вместе с тем там есть много вопросов, потому что у многих людей наверняка возникла иллюзия, что ипотечные каникулы — это некая амнистия. Очень важно донести до людей, что это не амнистия, а некий перенос задолженности. Но эти обязательства все равно должны быть выполнены позже», — сказал Тосунян.

По его словам, не очень хорошо, что социальные задачи в данном случае решаются за счет банков.

«То есть я заказал банкет, а оплачивать его предписал банку. Банки это понимают и готовы идти на законодательно описанные условия. Но в конечном итоге это все равно ложится на потребителя, который потом должен будет покрывать эти обязательства. А с другой стороны, эти риски возникновения каникул так или иначе будут отражаться в стоимости продукта банка и в вопросе отсечения клиентов, которым он будет предоставлять ипотеку… Так что это медаль с двумя сторонами», — считает президент АРБ.

По его мнению, введение ипотечных каникул не приведет к буму обращений к этим каникулам, а также к бурному росту ипотечного кредитования и к чрезмерному росту процентов по кредитам. «Все это будет в медленном режиме», — полагает Тосунян.