Почтобанк снизил ставки по трем рублевым вкладам.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на 368 дней) оформляется под 6,5% годовых (вместо 6,7%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «12 месяцев» (от 15 тыс. рублей) составит 7% годовых (прежде — 7,4%).

Вклад «Срочный» теперь открывается на 181 день, от 271 до 279 дней и на 368 дней (ранее — на 181 день, от 271 до 279 дней, 368 дней и 550 дней).

Процентные ставки составят 4,9—5,5% годовых (прежде — 4,9—7%).

По депозитам «12 месяцев» и «Срочный» дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.