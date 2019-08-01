Число россиян, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, с начала года выросло почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные ФССП России.

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

За первое полугодие судебные приставы вынесли почти 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Это больше, чем за весь 2017 год. Самый большой прирост невыездных должников произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Меньше всего — на Урале.

Между тем ограниченные в праве выезда российские должники за полгода погасили долги почти на 45 млрд рублей.

«В результате применения в том числе временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации за 6 месяцев 2019 года в рамках 1,6 млн исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 44,5 млрд рублей», — сообщили в ФССП.

Всего российские судебные приставы за первое полугодие 2019-го взыскали с должников 342,7 млрд рублей.