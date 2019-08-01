Ряд банков с 1 августа внесли изменения в условия по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и ставок начисления дохода на остаток средств на счете.

Кешбэк и бонусные программы

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк по картам «Максимум» и «Максимум Gold» предлагают повышенный кешбэк в размере 10% в категориях «магазины сотовой связи», «зоомагазины», «цветочные магазины», «магазины детской одежды и обуви» и «магазины канцтоваров и книгопечатных изданий». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Промсвязьбанк с 1 августа начисляет баллы по картам Orange Premium Club (кредитной и дебетовой) в размере 5% в одной из категорий по выбору клиента («АЗС и автоуслуги», «аптеки», «красота», «спорт и активный отдых», «товары для детей») с максимальным возвратом 3 тыс. баллов и 10% в категории повышенного начисления («кафе, рестораны, фастфуд») при суммарном обороте по картам от 80 тыс. рублей в месяц (максимальный возврат — также 3 тыс. баллов).

Банк «Союз» с августа будет начислять баллы в категории «книги и сувениры» (ранее — в категории «такси и каршеринг»): по карте «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — в размере 10%. За одну операцию может быть начислено не более 3 тыс. бонусных баллов.

«Ренессанс Кредит» в августе начислит баллы в размере 5% в категории «книги, канцелярия, видеоигры» (вместо категории «спорттовары») по кредитной карте. Как и прежде, за любые другие безналичные покупки начисляется 1%. Потратить бонусы можно будет в категории «товары для дома» (прежде — «кафе и рестораны»), курс составит 1 рубль за 1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но 1 рубль будет соответствовать уже 2 бонусам.

Кредит Европа Банк запустил акцию по карте «Card Plus» «Больше покупок — больше cash back».

Теперь при увеличении стоимости покупок в августе на 5 тыс. рублей по сравнению с суммой покупок в июле 2019 года держателю карты будет возвращаться еще 1% от суммы покупок в дополнение к стандартному кешбэку. Если же стоимость покупок превысит июльскую на 30 тыс. рублей, то дополнительный возврат составит 2% от суммы покупок. Вознаграждение суммируется с кешбэком по программе лояльности «Вернем процент от покупок по карте Card Plus». Максимальный размер вознаграждения составляет 8 тыс. рублей. Акция действует до 31 августа 2019 года.

Также по «Card Plus» проводится акция «Back to school», в рамках которой держателю карты в период с 1 по 31 августа 2019 года начисляется кешбэк в размере 3% за покупки в категориях «книжные магазины», «магазины одежды для детей и подростков», «образование: колледжи, университеты, профессиональные школы, школы и образовательные сервисы». Максимальный размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей.

Процент на остаток

Банк ДОМ.РФ по «Дебетовой» карте начисляет до 5% годовых. Проценты начисляются при условии совершения покупок на сумму 10 тыс. рублей и более, при этом на сумму до 300 тыс. рублей начисляется 5%, свыше 300 тыс. рублей — 3% (ранее предусматривалось начисление 5% на сумму до 500 тыс. рублей и 3% — свыше 500 тыс. рублей).

Банк ВТБ повысил ставку начисления дохода на остаток собственных средств клиента на счете дебетовой и кредитной «Мультикарты»: максимальная ставка составляет 9%. Проценты начисляются на остаток на мастер-счете в рублях в зависимости от суммы покупок по картам в месяц: при сумме от 5 тыс. до 15 тыс. рублей — в размере 2% годовых, от 15 тыс. до 75 тыс. — 4%, более 75 тыс. рублей — 9% годовых.

Стоимость обслуживания

Райффайзенбанк отменил плату за обслуживание по карте «Мир» для всех клиентов. Ранее ежегодная комиссия составляла 750 рублей.



По дебетовой и кредитной «Мультикарте» ВТБ комиссия за снятие средств в банкоматах других банков, за онлайн-платежи и переводы на карты других банков возвращается в виде кешбэка при покупках по карте на сумму от 75 тыс. рублей в месяц (ранее — от 5 тыс. рублей в месяц).