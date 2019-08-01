Минкомсвязь РФ объявила закрытый конкурс на разработку плана конверсии радиочастотного спектра для расчистки диапазона частот сетей связи пятого поколения (5G). Начальная (максимальная) цена контракта — 203,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит выполнить научно-исследовательскую работу по подготовке плана конверсии радиочастотного спектра для внедрения технологии 5G/IMT-2020 в РФ. В перечень работ, в частности, входит определение полос радиочастот для развертывания сетей 5G, разработка предложений по перспективному использованию сетями 5G диапазонов частот и определение перечня российских городов, в которых экономически целесообразно внедрение 5G.

Кроме того, в рамках проводимого исследования необходимо определить порядок реализации и источников финансирования мероприятий по проведению конверсии в полосах радиочастот из числа включенных в разрабатываемую концепцию создания и развития сетей 5G в России, а также оценить экономическую эффективность проведения мероприятий по конверсии и разработать предложения по решению возможных проблем, которые могут возникнуть в этой сфере.

Одним из основных требований к исполнителю госконтракта является наличие лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений — «Совершенно секретно»).

Технология беспроводной связи 5G — одна из сквозных технологий, определенных в национальном проекте «Цифровая экономика». Согласно нацпроекту, к 2024 году устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.