Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,71 млрд долларов, до 25,1 млрд. На втором месте находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — его богатство выросло на 3,29 млрд долларов и достигло 22,9 млрд. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 млрд долларов (рост на 3,27 млрд).

На четвертом и пятом местах находятся основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, их состояние составляет 19,6 млрд (рост на 2,11 млрд долларов) и 18,6 млрд (рост на 2,53 млрд долларов) соответственно.

На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». Его богатство выросло на 3,81 млрд долларов, до 17,6 млрд. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием в 17 млрд долларов (рост на 2,79 млрд).

Роман Абрамович (Evraz) занимает восьмое место в списке, его состояние выросло на 1,43 млрд долларов, до 15,6 млрд, следом идет основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (его капитал увеличился на 1,03 млрд долларов — до 14,1 млрд). Замыкает десятку акционер консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,6 млрд долларов (увеличение на 1,03 млрд долларов с начала года).