Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не видит жесткой связи между углубленной интеграцией Минска и Москвы и введением единой валюты в странах, ее появление не является решением ближайшего времени.

«Будет ли при этом единая валюта или не будет, я не вижу жесткой связи... Интеграция может быть и будет поэтапной... Пока, думаю, это (единая валюта. — Прим. ред.) не решение ближайшего времени», — сказал посол журналистам в четверг в Минске.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин также говорил, что создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии — «это вопрос совсем дальних сроков». Министр пояснял, что если Россия и Белоруссия будут вводить единую денежно-кредитную политику на две страны сразу, то из-за разных размеров экономик это может привести к росту волатильности в Белоруссии.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой. Стороны также договорились, что подготовят программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.

