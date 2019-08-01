Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,37% и составил 2 729,42 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1% до отметки 1 346,4.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,92%, «Газпрома» — на 1,14%, «АЛРОСы» — на 1,04%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,47%, Мосбиржи — 0,23%.

Российский фондовый рынок в четверг остался в минусе, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи просел к 2 723 пунктам, но завтра в движении к 2 700 пунктам его ровным счетом ничего не ограничивает. Индекс РТС из-за курсовой качки отступил к 1 342 пунктам, движение вниз может с высокой вероятностью продлиться и завтра», — комментирует эксперт.

Акции Сбербанка сегодня возглавляют список рыночных аутсайдеров, замечает аналитик. «Бумага в третий раз тестирует поддержку на уровне 228,51 рубля, и пока торги идут выше, «медведи» не торопятся углублять продажи. Однако велика вероятность сползания в область 227 рублей», — отмечает Бодрова.