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• Банки заинтересовались новым сегментом клиентов — предпенсионерами. Кредитные организации планируют привлекать граждан специальными условиями обслуживания и мотивировать на дальнейший перевод к ним пенсий. Эксперты отмечают, что при выстраивании грамотной коммуникации с предпенсионерами есть большая вероятность, что человек захочет обслуживаться в банке с выходом на пенсию.

• В России после двухлетнего перерыва вновь начнут выдавать образовательные кредиты. Министерство науки и высшего образования России и Сбербанк подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования граждан. С 1 августа при оформлении образовательного кредита студентам вузов, имеющих лицензию, будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. Cтавка по кредиту для студента не превысит 9% годовых при действующей ключевой ставке. Для получения кредита нет требования по предоставлению обеспечения или поручительства.

• Совокупное состояние богатейших россиян за семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Первое место в списке среди российских миллиардеров занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние выросло на 5,71 млрд долларов до 25,1 млрд. На втором месте находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его богатство увеличилось на 3,29 млрд долларов и достигло 22,9 млрд. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 млрд долларов (рост на 3,27 млрд).

• Впрочем, далеко не у всех наших соотечественников финансовые дела идут так хорошо. Число россиян, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, с начала года выросло почти на 1 млн человек. Ограниченные в праве выезда российские должники за полгода погасили долги почти на 45 млрд рублей. Всего российские судебные приставы за первое полугодие 2019-го взыскали с должников 342,7 млрд рублей.