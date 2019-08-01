Сбербанк может начать рефинансирование ипотечных кредитов своих клиентов по льготной программе для многодетных семей в сентябре текущего года, а не с октября, как планировалось ранее. У клиентов других банков такая возможность появится в декабре, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

В Минфине РФ ранее сообщали, что более 15 тыс. российских семей с двумя и более детьми получили ипотеку под 6% годовых в рамках программы субсидирования ставки по ипотечным кредитам с момента ее запуска. Помимо этого, Минфин и ЦБ обсудили контроль реализации программы субсидирования коммерческими банками. Ожидается, что Банк России проведет ряд встреч с кредитными организациями, на которых будет идти речь о недопущении необоснованных отказов в выдаче льготной ипотеки или рефинансировании.

«Вопрос рефинансирования кредитов в рамках господдержки семей с детьми находится в стадии технической разработки. Ипотечные клиенты Сбербанка смогут рефинансировать кредит по программе господдержки уже в сентябре 2019 года. Для клиентов других банков такая возможность появится в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе банка отметили, что на 30 июня по программе господдержки семей с детьми было выдано 6 тыс. кредитов на сумму 14,5 млрд рублей.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить шестипроцентную ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

Первоначально льготная ипотека предоставлялась на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, однако на таких условиях программа не пользовалась спросом. В апреле 2019 года в программу были внесены изменения: установлена ставка в 6% на весь срок кредита (для регионов Дальнего Востока — 5%), увеличен размер субсидии банкам. После этого Минфин отметил рост объемов выдачи льготной ипотеки.