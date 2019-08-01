Клиентам Новикомбанка с 1 августа доступны новые категории товаров с повышенным кешбэком до 17% по программе лояльности «Кешбэк от производителей за товары повседневного спроса», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Список акций, за которые можно получить повышенный кешбэк при оплате картой Новикомбанка, пополнили товары из категорий «Косметика», «Канцелярские принадлежности» и «Автотовары». Всего в программе повышенного кешбэка участвуют уже 170 товаров ежедневного спроса из 18 категорий. Полный список товаров доступен в мобильном приложении Новикомбанка в разделе меню «Личные финансы — акции».

«Для получения кешбэка по акции достаточно оплатить картой Новикомбанка товар в любом магазине на территории России и отсканировать чек в мобильном приложении банка. Если при оплате таких товаров используется карта лояльности магазина, то информация о трансакции передается в банк автоматически, достаточно один раз добавить информацию карты лояльности в мобильное приложение», — уточняют в банке.

Вознаграждения за кешбэк клиенты банка получают в российских рублях. Список товаров по акции и информацию о начисленных вознаграждениях можно найти в мобильном приложении Новикомбанка.