«Билайн» первым на рынке операторской розницы вводит Tax Free — систему компенсации налога на добавленную стоимость для иностранных туристов, сообщает пресс-служба оператора.



Услуга доступна в 50 магазинах «Билайна» в 10 городах. Покупатели из других стран смогут вернуть налог при покупке от 10 тыс. рублей. Воспользовавшись системой компенсации налога, турист сможет сэкономить до 12% от стоимости приобретенного гаджета.

Пилотный проект реализован в партнерстве с Global Blue — ведущим оператором системы Tax Free по всему миру.

«Для того чтобы получить возврат налога на добавленную стоимость в рознице «Билайна», иностранному клиенту необходимо попросить продавца оформить форму Tax Free, затем самостоятельно заверить ее в пункте таможенного контроля и получить возврат наличными в банках-партнерах или на карту», — говорится в релизе.

В первый этап проекта Tax Free в магазинах «Билайна» вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Калининград. В планах компании — расширение адресной программы офисов, работающих по системе Tax Free.