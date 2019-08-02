Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала для использования в своей платежной системе «Мир» первый чип российского производства для бесконтактных платежей. Об этом рассказал РБК Алексей Дианов, представитель разработчика чипа АО «НИИ молекулярной электроники». По его словам, чип разработан специально для НСПК и имеет собственную операционную систему.

Выпускать чип будет предприятие «Микрон». Весь процесс выпуска чипа, включая разработку и полный цикл производства, осуществляется на территории России, пояснил представитель «Микрона».

Платежная система «Мир» давно говорила о необходимости разработки отечественного чипа для бесконтактных платежей, поясняет председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» (Роман Прохоров. При использовании иностранной микросхемы, по его словам, существует два риска: введение санкций на поставку зарубежных чипов и установка скрытых элементов в импортные устройства, которые способны передавать данные о платежах за рубеж.

Стоимость одного бесконтактного чипа составляет менее одного доллара за штуку, поэтому для банков траты на закупку микросхем занимают небольшую долю в общем объеме расходов на карточную инфраструктуру, объяснил Прохоров. Исходя из этой оценки и объема выпуска карт «Мир», российские банки потратили на чипы для национальных карт не больше 60 млн долларов за весь период выпуска.

По словам регионального директора в России и СНГ производителей POS-терминалов Verifone Игоря Стуканова, POS-терминалы смогут без проблем принимать бесконтактные карты «Мир» с российским чипом в том случае, если чип прошел необходимую сертификацию согласно требованиям НСПК.

За выпуск карт и выбор чипа для них отвечают банки — участники платежной системы: будет ли в бесконтактных картах «Мир» использоваться российский чип, зависит от них. В настоящее время более 30% от всех карт «Мир», выпущенных Почта Банком, имеют чип «Микрон», сообщили в кредитной организации, указав, что готовы рассмотреть возможность выпуска карт с новым дуальным чипом отечественного производства.