К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединилась торговая сеть «Карусель».

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы «Спасибо» на купоны со скидкой для покупок в гипермаркетах «Карусель». Как уточняют в Сбербанке, всего будет доступно четыре вида купонов разного номинала:

скидка в 100 рублей на сумму покупки от 1 тыс. рублей — за 100 бонусов «Спасибо»;

скидка в 200 рублей на сумму покупки от 2 тыс. рублей — за 150 бонусов «Спасибо»;

скидка в 300 рублей на сумму покупки от 2 тыс. рублей — за 200 бонусов «Спасибо»;

скидка в 500 рублей на сумму покупки от 3 тыс. рублей — за 300 бонусов «Спасибо».

Купоны можно получить до 30 сентября, а использовать до 14 октября. Для получения скидки участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, соответствующий размеру его покупки. Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Взамен списанных бонусов покупателю придет QR-код, который нужно будет предъявить на кассе для получения скидки.