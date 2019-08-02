ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 3 августа.

Курс доллара повысился на 80,83 копейки, составив 64,6423 рубля (63,834 рубля на 2 августа). Курс евро повысился на 1,235 рубля, до 71,7077 рубля (70,4727 рубля на 2 августа).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль падал в цене по отношению к доллару и евро. Ближе к середине дня темпы снижения курса рубля замедлились. На 12:43 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 58 копеек и составил 64,93 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 74 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,07 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,44—65,06 рубля за доллар и 71,12—72,22 рубля за евро.