Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает, что запуск региональных программ страхования жилья от ЧС в рамках вступающего в силу 4 августа закона позволит увеличить охват страхованием жилья в РФ с нынешних 7,3% до 20%. Об этом сообщил журналистам вице-президент ВСС Евгений Уфимцев.

Поскольку страхование будет добровольным, запуск закона не позволит в первый же год обеспечить значимый охват — 50% или 100%, признал Уфимцев. «Но я надеюсь, и страховщики дают такие экспертные оценки, что запуск в крупных регионах, которые высказывали в первую очередь свое желание [создать региональную программу], других регионов, которые не попали в наш перечень, но может быть, активно включатся — позволят нам в течение 2020 года с 7% поднять [охват] хотя бы до 20%», — сказал он, отметив, что на этот показатель будет ориентироваться ВСС.

Союз определил 14 пилотных регионов, наиболее подготовленных к запуску программ: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская области, а также Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский и Пермский края.

Уфимцев пояснил, что пока не готовы два ключевых подзаконных акта: методика разработки региональных программ (проект находится на регистрации в Минюсте) и методика определения размера ущерба (находится в правительстве РФ).

В программах, которые будут вправе разрабатывать региональные власти, будут содержаться ключевые условия такого страхования: условия и правила отбора страховщиков, порядок распределения между ними территорий, способ заключения договоров, исполнительный орган, ответственный за реализацию программы. Также программа будет определять минимальный размер возмещения в рамках установленного правительством диапазона 300— 500 тыс. рублей и стоимость страхования.