«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• «Узнал от коллекторов, что на меня взяли кредит», — все чаще жалуются пользователи на форуме Банки.ру. Выдача микрозаймов без визита в офис МФО лишь усугубляет ситуацию. Как защититься, разбираемся в публикации.

• Ждать краха доллара — традиционная русская забава. Даже периодически случающийся обвал рубля не отнимает оптимизма у тех, кто надеется однажды дождаться обвала и американской валюты. На этот раз возможная девальвация доллара — реальность. Насколько обоснованы новые прогнозы, как низко может упасть американская валюта и чем грозит нам ее ослабление, читайте в материале «Главные вопросы о девальвации доллара».



• Россияне задолжали банкам уже свыше 16 трлн рублей, а среднему заемщику требуется почти 11 месячных зарплат, чтобы рассчитаться с кредитной организацией. О том, поможет ли снижение ключевой ставки ЦБ уменьшить проценты по рефинансированию кредитов и ослабить долговую нагрузку граждан, рассуждаем в статье «Скоро ставка сказывается?».

• Клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка, которым тот предлагал векселя сторонней компании под видом вкладов, смогли отсудить у кредитной организации 1,4 млрд рублей. Споры выиграли 90% пострадавших, обратившихся в суд, сообщили Банки.ру в ЦБ. С чем пришлось столкнуться пострадавшим и как они смогли одержать победу, рассказываем здесь.

• 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Теперь заемщик, попавший в сложную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи или снизить их размер на срок до полугода. И один раз кредитная организация будет обязана такую возможность предоставить. Кто может воспользоваться льготой, зачем и, главное, как — в публикации «Ипотечники уходят на каникулы».