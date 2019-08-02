Конечная цель в вопросе отмены роуминга между РФ и Белоруссией заключается в полном обнулении платы за входящие звонки абонентам в рамках Союзного государства, как это происходит сейчас на территории каждого из государств в отдельности, заявил в пятницу замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов.

«(Предполагается. — Прим. ред.) создать совершенно комфортные условия для абонента, находящегося внутри нашего общего государства. В конечном итоге мы должны прийти к тому, что и уровень тарифов, и плата за входящие звонки должна быть именно в таком формате, как внутри наших двух государств. У нас здесь одинаково происходит: абоненты за входящие звонки не платят», — заявил Иванов в Полоцке во время рабочего совещания представителей Белоруссии и РФ по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве.

По словам замглавы Минкомсвязи, эта конечная цель предполагает ряд этапов, в том числе необходимость законодательного регулирования.

Как отметил со своей стороны министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган, те вопросы, которые стороны обсуждали, а также поставленные задачи в основном ими понимаются правильно. «Здесь просто надо... находить общее решение. Думаю, у нас есть реальный шанс показать пример того, что можно прийти к единому решению», — сказал Шульган. При этом он добавил, что абоненты двух стран ждут «понятного четкого решения, которое они смогут оценить».

В конце июля глава Минкомсвязи РФ Константин Носков сообщал, что Минск и Москва не могут договориться о параметрах отмены роуминга, так как Белоруссия не готова к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов, на чем настаивает РФ.

В июле крупнейшие российские сотовые операторы направили главе Минкомсвязи письмо с критикой предложенной Белоруссией схемы отмены роуминга, писал «Коммерсант». Подход белорусских операторов к отмене роуминга с Россией противоречит рыночным принципам, приведет к «искажению конкуренции» и серьезным экономическим последствиям для российских операторов, писала газета со ссылкой на письмо.

Из него следует, что белорусская сторона предлагает поэтапно снижать тарифы на услуги присоединения и пропуска голосового трафика (так называемый интерконнект), применять пониженные ставки только к роуминговому трафику и зафиксировать предельные размеры межоператорских и абонентских роуминговых тарифов, следует из письма. У российских операторов другой подход: они хотят кардинально снизить ставки интерконнекта, пересмотреть межоператорские тарифы и опустить тарифы для абонентов «до комфортного уровня», причем все меры должны вступить в силу комплексно и одномоментно.