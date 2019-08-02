Главный железнодорожный вокзал Франкфурта Frankfurt Hauptbahnhof открылся после проведения на его территории полицейской операции по поимке грабителей банка, сообщил основной железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn AG.

«Блокировка центрального вокзала Франкфурта была снята, движение поездов возобновлено. Могут быть задержки и сбои, пока мы не разберемся», — говорится в сообщении оператора в Twitter.

Вокзал был закрыт около часа.

По данным франкфуртской полиции, грабители получили несанкционированный доступ к банковским ячейкам на вокзале, что привело к включению сигнализации.

«Во время погони произошла стрельба со стороны полиции. На данный момент трое подозреваемых арестованы», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Frankfurt Hbf является самым загруженным железнодорожным вокзалом во Франкфурте (Германия).