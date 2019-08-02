Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Локо-Банка на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный».



Как поясняется в релизе АКРА , кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Агентство напоминает, что Локо-Банк — универсальный банк. Ключевыми направлениями бизнеса банка являются финансирование МСБ (в настоящее время приоритет отдается в том числе клиентам контрактного бизнеса) и розничное кредитование (в основном потребительские ссуды и автокредиты) преимущественно за счет привлечения средств населения во вклады и в рамках private banking.

В агентстве отмечают, что стратегия Локо-Банка по-прежнему заключается в переходе к цифровому формату бизнеса (с минимизацией количества физических офисов) в целях усиления конкурентных преимуществ и повышения операционной эффективности. При этом рост бизнеса банка может достигаться как органическим путем, так и путем заключения сделок M&A. Диверсификация операционного дохода умеренная, а его динамика в течение последних трех лет в целом была стабильна. Качество корпоративного управления оценивается как адекватное и соответствует масштабам деятельности банка.



Удовлетворительная оценка риск-профиля Локо-Банка обусловлена приемлемым качеством кредитного портфеля (64% активов), уровень проблемной задолженности в котором на 1 апреля 2019 года составляет 9,5%. Концентрация ссудного портфеля на крупнейших группах заемщиков (топ-10 — 7,5% портфеля) и высокорискованных отраслях (24% основного капитала) оценивается АКРА как невысокая. Вместе с тем рост объема розничного кредитного портфеля до вычета резервов за последние 12 месяцев составил 44%, что выше среднего значения по группе сопоставимых банков.



Качество портфеля ценных бумаг, сформированного в значительной мере корпоративными облигациями эмитентов с высоким уровнем кредитоспособности, ОФЗ и ОБР, оценивается в целом как высокое. Вместе с тем АКРА считает, что умеренная подверженность банка рыночному риску сохраняется.

Сильная позиция по ликвидности обусловлена способностью Локо-Банка выдержать отток клиентских средств в рамках как базового (профицит краткосрочной ликвидности составляет 13 млрд рублей), так и стрессового (0,9% обязательств) сценария АКРА. Вместе с тем среднее значение показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) с начала 2019 года составляет 77%. В случае необходимости банк может привлекать финансирование в рамках сделок РЕПО. В отношении более длительных сроков дисбалансов также не отмечается.

Доля крупнейшего источника финансирования (средства физических лиц, в том числе состоятельных клиентов, и индивидуальных предпринимателей) в обязательствах банка оценивается как очень высокая (82%). Вместе с тем концентрации ресурсной базы на крупнейших группах клиентов не отмечается. На горизонте ближайших 12 месяцев значительных оттоков средств не ожидается. Средства Банка России Локо-Банк не привлекает.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.