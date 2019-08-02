Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.



«Президент подписал законопроект H. R. 3877 <...>, устанавливающий бюджет на 2020 и 2021 финансовые годы и временно приостанавливающий срок наступления потолка государственного долга», — говорится в заявлении.

Инициатива, которая позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года, была в четверг одобрена сенатом конгресса США, ее поддержали 67 сенаторов, против высказались 28. Ранее инициативу одобрила палата представителей. После подписания Трампом законопроект считается вступившим в силу.

Как сообщалось, госдолг США вырос более чем на 1,2 трлн долларов за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, оказавшись на рекордной отметке 21,5 трлн долларов.