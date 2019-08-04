Модульбанк и сервис для выгодной заправки «Турбо» запустили совместную акцию. Предприниматели могут получить кешбэк в 10% на карту Модульбанка на заправках «Газпромнефть» по всей России и на других АЗС, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Из них 5% кешбэка вернется деньгами на карту, как при обычной заправке Модульбанка. Еще 5% вернется литрами в приложении «Турбо». Акция действует и на бензин, и на дизельное топливо. Сервис «Турбо» постоянно подключает к своей сети новые АЗС и сети заправок», — говорится в сообщении.

Для участия в акции нужно скачать приложение «Турбо» для Android или iOS, выбрать нужный вид топлива, купить специальный топливный пакет «Модульбанк 150», оплатив его картой Модульбанка.

Акция действует до 1 ноября 2019 года. Точные адреса заправок, участвующих в акции, можно посмотреть в мобильном приложении «Турбо».



Число АЗС, где жители Москвы могут заправиться топливом с помощью «Турбо», превысило 300 станций («Газпромнефть» и ЕКА). На каждой из них можно расплатиться с помощью приложения не выходя из автомобиля — нужно только выбрать на карте нужную станцию и указать количество литров, которое списывается автоматически сразу после заправки.