Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение бесперебойности платежей по картам в РФ, наделяющий Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и штрафовать за прекращение процессинга. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Документ предоставляет совету директоров ЦБ право в случае необходимости определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за переводы с использованием платежных карт.

Законопроект содержит нормы, направленные на обеспечение бесперебойности платежей по картам в России. При этом процессинговым центрам запрещается приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг по переводу денежных средств банкам и их клиентам. В случае нарушения этого запрета Банк России будет вправе взыскать с процессингового центра штраф в десятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного ему банком за предыдущий месяц, а при повторном нарушении — в пятидесятикратном.

Банк России будет вести перечни процессинговых центров, операторов иностранных платежных систем, иностранных поставщиков платежных услуг. При этом вводится запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг российским клиентам. При использовании платежных карт для получения различных мер господдержки, в том числе льгот при использовании транспортных услуг, банки будут обязаны предоставлять гражданам лишь национальные платежные инструменты, то есть карту «Мир». Выданные до вступления закона в силу карты будут действовать до окончания срока их действия.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, банки с 1 апреля 2020 года будут обязаны направлять Банку России уведомления об участии в ИПС или прекращении такого участия, а с 1 июля 2020 года — сведения об ИПСУ и ОУИО для включения в реестры.