Объем просроченной задолженности россиян по автокредитам за II квартал текущего года уменьшился на 2% и достиг рекордно низких 48,5 млрд рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным компании, портфель кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сократился за II квартал на 2%. При этом в течение I квартала портфель оставался на уровне в 49,5 млрд рублей.

Количество просроченных автокредитов на 30 июня составило 108,4 тыс., показатель сократился за квартал на 0,7%. Аналитики отмечают, что в конце прошлого года показатель находился на отметке в 106,6 тыс. кредитов, тем самым за первое полугодие число «плохих» автокредитов выросло на 1,7%.

Эксперты напомнили, что пик просроченной задолженности в данном сегменте пришелся на I квартал 2018 года. Тогда число «плохих» долгов по автокредитам достигло почти 140 тыс. кредитов на общую сумму в 100 млрд рублей.

По данным ЦБ, по итогам июня общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,4% — до 16,329 трлн рублей. Ранее в субботу «Эквифакс» сообщил, что российские банки во II квартале текущего года выдали россиянам 202,5 тыс. автокредитов на общую сумму 152 млрд рублей, что стало историческим максимумом.