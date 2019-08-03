Каждая пятая семья —участница программы реновации Москвы — планирует воспользоваться ипотечными кредитами, чтобы увеличить площадь своего жилья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.



«По состоянию на начало августа Московский фонд реновации уже оформил 333 договора из 379 поступивших. При этом большинство желающих переселиться в жилье с большим количеством комнат намерены использовать собственные средства, а каждая пятая семья планирует воспользоваться ипотечными кредитами», — заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, жители Москвы уже заключили с банками 52 договора.

Глава ведомства уточнил, что общая площадь приобретенного жилья не должна превышать 100 квадратных метров. Всем участникам программы реновации предоставляется десятипроцентная скидка на покупку дополнительных «квадратов». Для улучшения жилищных условий также можно использовать материнский капитал, субсидии и государственные сертификаты.