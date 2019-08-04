Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании.



Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и «суверенного фонда», включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Кроме того, американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе. Ожидается, что они вступят в силу 19 августа.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США потребуют у международных финансовых организаций не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Также планируются дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.

Поводом для санкций в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила гарантий в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием». Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя новые санкции, отметил, что российская экономика в последние годы доказала устойчивость к внешним ограничениям, а финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.