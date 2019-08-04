Полиция совместно с УФСБ задержала жительницу Брянска по подозрению в мошенничестве более чем на 10 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что женщина, являясь заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента и получила доступ к его лицевому счету, с которого вывела деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Суд арестовал подозреваемую.