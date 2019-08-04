Хоум Кредит Банк и сервис учета финансов CoinKeeper выпустили кобрендовую дебетовую карту Home CreditCoinKeeper, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новая карта, помимо высокого кешбэка и процента на остаток, позволяет автоматически загружать все трансакции в одно из лучших на рынке приложений по учету личных финансов», — отмечается в сообщении.



CoinKeeper поддерживает импорт данных из различных финансовых приложений и распознает расходы из СМС на Android, уточнил основатель сервиса по управлению личными финансами CoinKeeper Илья Чернецкий.

«Однако только обладателям карт Home Credit CoinKeeper будет доступна прямая автоматическая загрузка всех трансакций по карте в приложение, что позволяет распознавать МСС-коды всех операций и распределять их по категориям трат. Это наиболее удобный и безопасный способ полного анализа расходов из всех предлагаемых на рынке. Помимо удобства это выгодно, потому что условия по карте весьма привлекательные», — сказал Чернецкий.