Генеральный директор британского банка HSBC Джон Флинт уходит в отставку. Об этом компания сообщила в понедельник.



«HSBC Holdings объявляет, что Джон Флинт сегодня покидает должность генерального директора группы (компаний) по взаимному согласию с советом директоров. На период поиска (нового главы) совет директоров попросил Ноэля Куинна взять на себя роль временного генерального директора группы до тех пор, пока не будет назначен преемник», — говорится в заявлении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Ноэль Куинн — глава подразделения Global Commercial Banking, он занимает эту позицию с 2015 года, а всего работает в HSBC в течение 32 лет, отмечается в заявлении.