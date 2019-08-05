Народный банк Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

В понедельник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9225 за доллар — на 229 пунктов слабее, чем в минувшую пятницу, когда курс составил 6,8996.

На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне. Власти страны, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.