Россельхозбанк запустил акцию «Счет с выгодой!» для новых корпоративных клиентов с доходом от предпринимательской деятельности за предыдущий год до 2 млрд рублей. Клиентам предоставляется ряд услуг в рамках РКО без взимания комиссионного вознаграждения. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Акция проводится с 25 июля 2019 года по 24 июля 2020 года.

Участие в акции могут принять не имеющие счета в банке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой. Условием участия является подача заявки на открытие счета на сайте банка.