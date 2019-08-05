Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Промэнергобанке, требует привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации ее бывшего председателя правления Александра Постнова. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Сумма иска, поданного 1 августа в Арбитражный суд Вологодской области, составляет 947,815 млн рублей. Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов, уточняет конкурсный управляющий.

В ходе конкурсного производства было установлено, что руководителем не принимались меры по предупреждению банкротства банка при наличии установленных законом оснований для них, что привело к дальнейшему ухудшению финансового положения банка и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, поясняется в сообщении АСВ.

Лицензия у Промэнергобанка была отозвана 5 августа 2016-го, а 19 октября того же года он был признан банкротом. «Дыра» в балансе банка на дату отзыва лицензии изначально была оценена в 501 млн рублей, позже оценка «дыры» была увеличена до 902 млн.



В феврале 2017 года ЦБ сообщал о выявленных в Промэнергобанке признаках вывода активов на 2,4 млрд рублей.