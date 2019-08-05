Клиенты Альфа-Банка в статусе самозанятых смогут выдавать электронные чеки как физическим, так и юридическим лицам с помощью приложения «Альфа-Мобайл». Это позволит самозанятым регистрировать поступления, и наличные, и безналичные, в качестве своего профессионального дохода, поясняется в релизе кредитной организации.

«Мы продолжаем развивать сервисы для самозанятых и рады представить нашим клиентам функции для работы с чеками: регистрация, просмотр, удаление ошибочно выданных чеков — теперь все это легко делается в приложении «Альфа-Мобайл». В ближайшем будущем мы собираемся дополнить функциональность нашего мобильного приложения рядом новых возможностей и продуктов, полезных для наших самозанятых клиентов», — комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Чтобы выдать электронный чек, клиенту нужно ввести сумму и дату платежа, имя или название плательщика, ИНН плательщика (если это юридическое лицо) и название услуги. В случае если оплата поступила безналичным способом — переводом с карты на карту, по реквизитам или через Систему быстрых платежей, — следует нажать на нужную строчку в выписке по счету. Зарегистрированный чек можно отправить плательщику любым способом, например мессенджером или электронной почтой. В разделе истории чеков собраны сведения по всем зарегистрированным чекам, в том числе и тем, что были выданы не через приложение «Альфа-Мобайл», а по другим каналам.

Услуга банка доступна для клиентов, которые ведут свою деятельность в Москве, Московской, Калужской областях или Татарстане.



Как напоминают в банке, с начала 2019 года вступил в силу новый федеральный закон № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года «Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)». Самозанятые не имеют наемных сотрудников, самостоятельно реализуют физическим и юридическим лицам товары, работы и услуги либо сдают в аренду жилье, имеют годовой доход в размере максимум 2,4 млн рублей.

