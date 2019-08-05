Московский Кредитный Банк расширил географию обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: расчетно-кассовое обслуживание стало доступно в Волгограде, Калининграде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

МКБ в июле этого года начал активную работу с предпринимателями за пределами Московской области. На сегодняшний день услуга дистанционного открытия счета предоставляется также в Воронеже, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Владимире, Саратове, Туле, Ярославле, Рязани.

«Предпринимателям в разных регионах доступен абсолютно идентичный набор услуг. Несмотря на отсутствие во многих регионах отделений банка, мы готовы гарантировать оперативность работы: в течение суток к вам приедет наш сотрудник со всеми необходимыми документами», — указывает начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев, чьи слова приводятся в релизе банка.

В каждый из пакетов РКО входит набор основных сервисов: платежи, операции с наличными, специальный продукт для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку.



Также компании могут принять участие в партнерской программе банка, предлагающей получение дохода за привлечение клиентов на обслуживание в МКБ. Сумма вознаграждения зависит от количества открытых счетов и выбранного клиентом пакета обслуживания. Максимально возможная сумма составляет 10 тыс. рублей за один открытый счет.