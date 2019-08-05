Роскомнадзор направил письмо в банк «ФК Открытие» в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку «Открытие», сообщает ведомство.
«В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме Ф. И. О., паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что в Сеть «утекла» база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка.
Компания DeviceLock 4 августа сообщила изданию о продаваемой в сети базе данных клиентов Бинбанка.