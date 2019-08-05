Большинство работающих россиян (90%) испытывают стрессы на работе, свидетельствуют данные июльского опроса портала Superjob.ru . Только 7% респондентов сказали, что стресса из-за работы у них не бывает.

Согласно исследованию, стрессу на работе подвержены девять из десяти сотрудников. Называя главный фактор, провоцирующий стресс, россияне чаще всего упоминали своих руководителей: плохое отношение начальства нервирует 14%, его непрофессионализм — 10%.

По словам 9% опрошенных, состояние стресса провоцирует поведение коллег. Для 5% респондентов основным источником стресса является низкая зарплата. В равной степени провоцируют стресс перегруженность работой и безделье (по 4%). Столько же респондентов раздражает регулярная задержка зарплаты (4%).

Отсутствие определенности в постановке задач, бардак в компании и непрофессиональные сослуживцы — эти причины указали по 3% опрошенных. Шум, нестабильность положения компании, задачи с невыполнимыми сроками доводят до состояния стресса по 2% сотрудников.

Другие не столь популярные факторы назвали 24% россиян, среди них авралы, боязнь сделать ошибку, поведение клиентов, неблагоприятные условия труда. Лишь 7% россиян могут похвастаться отсутствием стресса на работе.