Информация о якобы участившихся случаях мошеннических атак на бывших клиентов Бинбанка, появившаяся в СМИ в понедельник, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба банка «ФК Открытие».

«Нет никаких подтверждений того, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка. С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт «Эlixir» Бинбанка. Карт «Эlixir» было выпущено всего 20 тыс. штук, а их выпуск прекратился еще в 2014 году», — говорится в сообщении кредитной организации.

СМИ: ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка Компания DeviceLock 4 августа сообщила изданию о продаваемой в сети базе данных клиентов Бинбанка.

Также поясняется, что число атак на клиентов банка «Открытие» (в том числе клиентов экс-Бинбанка) по всем видам мошенничества крайне незначительно.

«В 2019 году по сравнению с 2018 годом число наших клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, не увеличилось, даже с учетом присоединения Бинбанка. Этот показатель гораздо ниже среднего по рынку как в абсолютном выражении, так и в пересчете на клиентскую базу, а в сравнении с крупнейшими игроками — существенно ниже», — отмечает пресс-служба «Открытия».