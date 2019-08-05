Сбербанк с 6 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Снижение составит 0,5 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Также на 0,2 п. п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5 п. п. (ранее — 0,3 п. п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.