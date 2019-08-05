Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции Cummins — одного из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, строительной техники, бронетехники и самоходных судов. Рост спроса на дизельные моторы может способствовать улучшению финансовых показателей компании и благоприятно скажется на стоимости ее бумаг.

Сейчас акции Cummins на NYSE стоят в районе 158,6 доллара. Как считает аналитик «Финама» Вадим Сысоев, их котировки могут вырасти на 14% в среднесрочной перспективе. К тому же, указывает он, Cummins, несмотря на лидерство в секторе, сильно недооценена по отношению к своим конкурентам почти по всем мультипликаторам. Дивидендная доходность акций компании составляет около 3,2%, ее менеджмент сообщил, что планирует направлять 75% от операционного денежного потока акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций.

Финансовые результаты Cummins за II квартал оказались хуже ожиданий рынка. Так, выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,45% и составила 6,221 млрд долларов. Негативным фактором для бизнеса компании остается торговая война по тарифам на импорт между Китаем и США, что снижает спрос на продукцию.

Вместе с тем, как отмечает Сысоев, согласно прогнозам ряда мировых аналитических агентств, продажи дизельных двигателей продолжат расти из-за благоприятной рыночной конъюнктуры в мировой экономике. Менеджмент Cummins прогнозирует, что продажи большегрузных автомобилей в Северной Америке в 2019 году увеличатся на 4%, а в Бразилии вырастут на 13%.