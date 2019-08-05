Банк «Александровский» предложил зарплатные проекты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с бесплатным снятием наличных по зарплатным картам во всех банкоматах России, следует из релиза финучреждения.

«Условия действуют для новых компаний, которые открыли бесплатный расчетный счет в банке по тарифу «Старт 3.0» и оформили зарплатный проект», — отмечается в сообщении.

Для зарплатных проектов банка предусмотрены бесплатный выпуск и обслуживание зарплатных карт Visa Gold или «Мир». Руководители компаний — зарплатных клиентов «Александровского» могут получить кредитные карты с лимитом до 50 тыс. рублей без подтверждения дохода (при подтверждении дохода лимит может быть увеличен) и премиальные карты Visa Infinite со стоимостью обслуживания 3 тыс. рублей в год, уточнили в банке.