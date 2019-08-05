Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора по инвестициям Ивана Зюзина по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд признал законность постановления Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Как минимум до 13 октября 2019 года в СИЗО останутся партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

В июле Басманный суд также продлил домашний арест до 13 октября основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Кроме того, продлен срок содержания под стражей топ-менеджеру Филиппу Дельпалю и гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову.

В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.