Клиенты банка «Русский Стандарт» старше 55 лет имеют самый большой чек в мобильном приложении кредитной организации RSB Mobile в прошлом году и в первом полугодии 2018 года — 18 185 рублей. Об этом сообщается в исследовании финорганизации.

Средний чек у представителей возрастной группы 40—55 лет составил 15 182 рубля. Самый низкий был у молодых людей 21—35 лет — 9 055 рублей.

Наиболее популярная категория, в которых клиенты банка тратят деньги, — оплата мобильной связи. Так же часто проводились переводы между счетами.

Самый высокий средний чек у россиян 40—50 лет в мобильном приложении был в категории «Билеты и путевки» (8 669 рублей), как и у сегмента 50+ (9 569 рублей). У молодых людей 21—35 лет самый большой средний чек был отмечен в сегменте «Страхование» — 5 716 рублей.