В первом полугодии 2019 года количество выданных ипотечных кредитов в Московском регионе сократилось на 6,1% до 70,6 тыс., сообщает пресс-служба ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу. Отмечается рост объемов кредитования: в Московском регионе он составил 283,5 млрд рублей, это больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018-го сократилось количество ипотечных кредитов в рублях, выданных заемщикам из Москвы (на 2,9%, 32,8 тыс. в первой половине 2019-го), при этом растут объемы выдачи (на 7,3% до 175,5 млрд рублей).

Средневзвешенный срок кредитования и в Москве, и в Московской области составил 18 лет 4 месяца.

Условия предоставления ипотеки в целом в первом полугодии 2019 года несколько ужесточились. В июне по сравнению с январем 2019 года ставка по рублевой ипотеке в Москве выросла на 0,2 п. п., а в Московской области — на 0,4 п. п.

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в течение первого полугодия 2019 года было выдано десять ипотечных жилищных кредитов на сумму 275,6 млн рублей.