Агентство по страхованию вкладов требует с Эльдара Дыгова как бывшего контролирующего лица Констанс-Банка более 2,917 млрд рублей. О подаче 1 августа в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области соответствующего заявления о возмещении убытков агентство сообщает на своем сайте в понедельник, 5 августа.

«В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что в преддверии отзыва у банка лицензии выявлена недостача наличных денежных средств в кассе банка в размере 2 млрд 917 млн 236 тыс. 89,13 рубля», — поясняют в АСВ причину подачи иска.

Временная администрация ЦБ подтвердила недостачу в кассе Констанс-Банка 2,9 млрд рублей Временная администрация ЦБ по управлению Констанс-Банком в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации подтвердила выявленный Банком России факт недостачи наличных денежных средств в кассе банка в сумме 2,9 млрд рублей, что составляет порядка 70% всех активов банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Эльдар Дыгов занимал пост председателя правления банка, а также входил в его совет директоров. Он, а позже его мать Эльвира Дыгова входили в число совладельцев финучреждения.



Лицензия у петербургского Констанс-Банка была отозвана 5 августа 2016-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом, АСВ было назначено конкурсным управляющим.